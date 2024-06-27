اليوم ..خمس مواجهات في ختام الجولة الـ 35 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تُقام، اليوم خميس ، خمس مباريات في ختام منافسات الجولة الـ 35 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والبصرة وزاخو.

‏وتُقام مباراة واحدة في الساعة الـ 5:00 عصرا على ملعب الساحر أحمد راضي والتي تجمع فريقي نادي الكرخ وضيفه نادي نوروز .

وتقام أربع مباريات عند الساعة الـ 7:30 مساءً .

ويحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة فريق الشرطة وضيفه فريق نفط البصرة .

وعلى ملعب الفيحاء في البصرة تقام مباراة فريق الميناء وضيفه فريق نفط ميسان .

وعلى ملعب الزوراء تجري مباراة فريق النفط وضيفه فريق دهوك .

ويضيف فريق زاخو على ملعبه فريق نادي كربلاء .