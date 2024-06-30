اليوم ..خمس مواجهات في انطلاق الجولة الـ 36 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الـ 36 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مواجهات في بغداد والكوت السليمانية وميسان.

‏وتقام ثلاث مواجهات عند الساعة الـ5:00 عصرا، ‏ويواجه في المباراة الأولى فريق نفط الوسط ضيفه فريق زاخو على ملعب الكوت الأولمبي.

‏وعلى ملعب الساحر أحمد راضي يلاقي الحدود ضيفه فريق الكهرباء.

‏بينما يواجه فريق كربلاء على ملعب السليمانية وهو الملعب المفترض لكربلاء ضيفه فريق امانة بغداد.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الـ7:15 .

ويواجه فريق نفط ميسان علي ملعب ميسان الدولي في المباراة الاولى ضيفة فريق الكرخ.

‏وأخيرا يواجه فريق الطلبة على ملعب الشعب الدولي ضيفه فريق القاسم .