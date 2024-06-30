اليوم ..خمس مواجهات في انطلاق الجولة الـ 36 لدوري نجوم العراق
شفق نيوز/ تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الـ 36 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مواجهات في بغداد والكوت السليمانية وميسان.
وتقام ثلاث مواجهات عند الساعة الـ5:00 عصرا، ويواجه في المباراة الأولى فريق نفط الوسط ضيفه فريق زاخو على ملعب الكوت الأولمبي.
وعلى ملعب الساحر أحمد راضي يلاقي الحدود ضيفه فريق الكهرباء.
بينما يواجه فريق كربلاء على ملعب السليمانية وهو الملعب المفترض لكربلاء ضيفه فريق امانة بغداد.
وتقام مباراتان عند الساعة الـ7:15 .
ويواجه فريق نفط ميسان علي ملعب ميسان الدولي في المباراة الاولى ضيفة فريق الكرخ.
وأخيرا يواجه فريق الطلبة على ملعب الشعب الدولي ضيفه فريق القاسم .