اليوم ..خمس مواجهات في انطلاق الجولة الـ 35 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الأربعاء منافسات الجولة الـ 35 لدوري نجوم العراق لكرة القدم ، بإقامة خمس مباريات في بغداد والكوت واربيل.

ويستهل مباريات الجولة فريقا نادي القاسم وضيفه فريق نفط الوسط ، وتقام المباراة على ملعب الكوت عند الساعة الخامسة عصرا .

ويستضيف فريق الزوراء على ملعبه ، فريق الحدود في الساعة السادسة عصراً .

وتقام مباراتان عند الساعة السابعة والنصف مساءً تجمع الاولى فريق نادي اربيل وضيفه فريق النجف على ملعب فرانسوا حريري .

بينما تقام الثانية على ملعب الشعب الدولي بين فريقي نادي امانة بغداد وضيفه نادي القوة الجوية .

ويختتم فريقا نادي الكهرباء وضيفه نادي الطلبة مباريات اليوم الأول من الجولة الـ 36 ، في لقاء يقام على ملعب الزوراء عند الساعة التاسعة مساءً .