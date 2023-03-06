اليوم.. خمس مواجهات في الدور الـ 32 لبطولة كأس العراق

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الإثنين، منافسات الدور الـ 32 لبطولة كأس العراق، بإقامة خمس مواجهات في ذات التوقيت.

ويلتقي نادي الحر مع نادي القوة الجوية على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة الثالثة بعد الظهر، فيما سيستضيف نادي الرمادي على ملعبه فريق البحري عند الساعة الثالثة بعد الظهر ايضاً.

كما سيواجه نادي الطلبة فريق نادي الديوانية على ملعب الشعب الدولي في ذات التوقيت، فيما يلتقي نادي نفط الوسط نادي حيفا على ملعب النجف الدولي في التوقيت نفسه.

ومن ضمن المواجهات أيضا لقاء الكرخ والكهرباء والذي سيقام على ملعب الساحر احمد راضي كذلك في الساعة الثالثة بعد الظهر.