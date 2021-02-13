سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اليوم.. خمس مواجهات في الدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-13T08:52:49+0000
اليوم.. خمس مواجهات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق اليوم السبت، منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم عبر اقامة خمسة مباريات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فريق الديوانية يستهل تلك المنافسات في الساعة الثانية ظهرا مع ضيفه فريق السماوة على ملعب الاول، وفي نفس الوقت يضيف فريق نادي القاسم فريق النجف على ملعب الكفل، فيما يواجه فريق نادي نفط ميسان القادم فريق نادي زاخو على ملعب ميسان الدولي في ذات الوقت.

وفي الساعة الرابعة والربع يلتقي فريقا الزوراء وضيفه اربيل على ملعب الشعب الدولي، تليها بالملعب ذاته وفي تمام الساعة السابعة وخمسة واربعين دقيقة مباراة فريقا نادي القوة الجوية ونادي الحدود.

ويتصدر فريق نادي القوة الجوية ترتيب الفرق برصيد 38 نقطة، يليه الشرطة برصيد 35 نقطة ، ثم الزوراء برصيد 33 نقطة .

related

الشرطة يحصل على خدمات محمد داود مقابل مبلغ لم يعلن عنه

Date: 2021-02-04 10:42:29
الشرطة يحصل على خدمات محمد داود مقابل مبلغ لم يعلن عنه

الكرخ يفوز على الطلبة بدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-01-01 19:14:42
الكرخ يفوز على الطلبة بدوري الكرة الممتاز

ايمن حسين يتصدر قائمة الهدافين بعد انتهاء الجولة 14 بعشرة أهداف

Date: 2021-01-18 09:58:42
ايمن حسين يتصدر قائمة الهدافين بعد انتهاء الجولة 14 بعشرة أهداف

تعرّف على الانتقالات الشتوية للأندية العراقية في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-02-06 14:35:53
تعرّف على الانتقالات الشتوية للأندية العراقية في دوري الكرة الممتاز

فوز نفط البصرة على السماوة في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-01-07 17:18:54
فوز نفط البصرة على السماوة في دوري الكرة الممتاز

دوري الكرة الممتاز.. تعادلان سلبي وإيجابي ضمن منافسات الجولة الـ16

Date: 2021-01-30 14:39:25
دوري الكرة الممتاز.. تعادلان سلبي وإيجابي ضمن منافسات الجولة الـ16

النجف يتعادل ايجابيا مع زاخو في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-02-09 15:30:17
النجف يتعادل ايجابيا مع زاخو في دوري الكرة الممتاز

القاسم يحرج زاخو في عقر داره ويخطف منه نقطة ثمينة

Date: 2021-01-16 13:59:28
القاسم يحرج زاخو في عقر داره ويخطف منه نقطة ثمينة