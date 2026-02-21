اليوم.. خمس مواجهات في الجولة 19 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز– بغداد

تقام مساء اليوم السبت، خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، على ملاعب بغداد وعدد من المحافظات.

وتنطلق ثلاث مباريات عند الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي، إذ يستضيف الشرطة نظيره ديالى على ملعب الشرطة، فيما يواجه القاسم ضيفه أربيل على ملعب النجف الدولي.

كما يلتقي، في ذات التوقيت، الموصل مع الميناء على ملعب دهوك، الذي يُعد الملعب الافتراضي لفريق الموصل.

وتُستكمل المباريات عند الساعة 11:15 مساءً، حيث يلتقي الكرخ مع الزوراء على ملعب الكابتن شرار حيدر، فيما يواجه الكرمة ضيفه نفط ميسان على ملعب الرمادي، وهو الملعب الافتراضي لفريق الكرمة.