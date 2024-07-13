اليوم ..خمس مواجهات في الجولة الاخيرة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ ‏تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مواجهات في بغداد والبصرة والسليمانية والنجف .

‏وتقام عند الساعة الـ5:00 عصرا ثلاث مواجهات، ‏يحتضن ملعب الفيحاء في البصرة المباراة الاولى بين أصحاب الأرض نفط البصرة، وفريق الكهرباء.

‏ويواجه فريق أمانة بغداد على ملعب الشعب الدولي، ضيفه فريق النفط.

‏بينما يستضيف فريق كربلاء على ملعب السليمانية وهو الملعب المفترض لكربلاء، فريق القاسم.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الـ7:30 مساءً تجمع الأولى فريقي نادي الطلبة، وضيفه نادي زاخو ، وتقام المباراة على ملعب الزوراء.

‏في حين يلاقي فريق النجف في آخر مباريات من الجولة الاخيرة ، ضيفه فريق الميناء على ملعب النجف الدولي .

وتوج فريق الشرطة لكرة القدم ، بلقب دوري نجوم العراق 2023-2024 ، ليضمن اللقب قبل جولة واحدة من نهاية المنافسات برصيد 84 نقطة ، بينما حسم فريق نادي القوة الجوية الوصافة برصيد 79 نقطة ، في حين حسم الزوراء المركز الثالث لصالحه برصيد 75 نقطة .