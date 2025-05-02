اليوم ..خمس مواجهات ساخنة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام، اليوم الجمعة، خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 31 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد وكربلاء وزاخو.

وتقام مباراتان عند الساعة الـ 5:30 عصرا تجمع الأولى فريق الكرخ الطموح الذي بدأ يقدم مستويات طيبة ويحرج الكبار في أغلب مواجهاته بالجولات الاخيرة ، ويمتلك 39 نقطة بالمركز الـ 12 ، مع ضيفه فريق الطلبة صاحب القاعدة الجماهيرية الذي يقع ضمن الفرق الاربعة الاولى ويمتلك 49 نقطة بالمركز الرابع، وتجري المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.

‏وتجمع المباراة الثانية فريق ديالى المتحفز والذي أنقذ نفسه من المراكز الاخيرة وخطر الهبوط، مع ضيفه فريق النجف الذي مازال يعاني تراجعاً بنتائجه ويسعى لمصالحة جمهوره اليوم، وتقام المواجهة على ملعب المدينة في بغداد وهو الملعب الافتراضي لفريق ديالى.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الـ8:30 مساءً، تجمع الاولى فريق كربلاء الذي اقترب كثيرا من الهبوط ويحتل المركز الـ 19 برصيد 22 نقطة، مع ضيفه فريق أربيل الجريح الذي لم يوفق هذا الموسم ويسعى لمصالحة جمهوره اليوم بتحقيق الفوز على مضيفه كربلاء ، ويحتل اربيل المركز الـ15 برصيد 35 نقطة، وتجري المباراة على ملعب كربلاء الدولي.

‏بينما تقام المباراة الثانية بين فريقي زاخو الذي عانى التراجع في المباريات الثلاث الاخيرة ويستعد اللعب تحت اشراف مدربه الجديد عبد الغني شهد، ويحتل المركز الثالث برصيد 52 نقطة، مع ضيفه الزوراء المتصدر برصيد 64 نقطة، وستكون المباراة على ملعب الأول بلا جمهور بعد معاقبة جمهور زاخو.

‏وتقام مباراة واحدة عند الساعة الـ 10:00 مساءً تجمع فريق النفط صاحب المركز العاشر برصيد 42 نقطة مع ضيفه فريق الحدود الذي اقترب بنسبة كبيرة من الهبوط إذ يحتل المركز الأخير برصيد 17 نقطة وتجري المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.