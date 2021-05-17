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اليوم.. خمس مواجهات بدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-17T07:46:31+0000
اليوم.. خمس مواجهات بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تختتم اليوم الاثنين، منافسات الجولة 31 لدوري الكرة الممتاز بإقامة خمس مواجهات.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المباراة الأولى تجمع فريق نادي زاخو وضيفه فريق امانة بغداد على ملعب الأول، بينما تقام الثانية على ملعب احمد راضي بين فريقي نادي الكرخ وضيفه نادي الطلبة.

وأشار إلى أنه في الساعة السابعة تقام مباراتين الاولى على ملعب فرانسو حريري بين فريق نادي اربيل وضيفه فريق نادي النفط، وعلى ملعب الفيحاء في البصرة يلتقي فريقا نادي نفط البصرة وضيفه نادي نفط الوسط، واخيراً وعلى ملعب النجف الدولي في الساعة التاسعة والنصف يلتقي فريقا نادي النجف وضيفه نادي الحدود.

وكانت الهيأة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم، قررت إرجاء إقامة الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري إلى ما بعد انتهاء التصفيات المزدوجة التي ستقام في البحرين بداية الشهر المقبل، لغرض إعطاء الفرصة الكاملة لمنتخبنا الوطني للاستعداد المثالي لمباريات التصفيات.

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