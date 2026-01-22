اليوم.. خمس مواجهات بانطلاق الجولة 14 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز– بغداد

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة 14 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مباريات في بغداد وديالى وزاخو.

وتقام ثلاث مباريات عند الساعة 3:00 عصراً، تجمع الأولى فريق ديالى مع فريق الغراف على ملعب ديالى.

بينما تجمع المباراة الثانية فريق الكرخ مع ضيفه فريق نوروز على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد.

وفي المباراة الثالثة يواجه فريق القوة الجوية ضيفه فريق القاسم على ملعب النجف الدولي، وهو الملعب الافتراضي لفريق القوة الجوية.

وتقام مباراتان عند الساعة 5:30 مساءً، تجمع الأولى فريق الكرمة مع ضيفه فريق أمانة بغداد على ملعب زاخو، وهو الملعب الافتراضي لفريق الكرمة.

ويلاقي فريق الزوراء في المباراة الثانية ضيفه فريق النجف على ملعب الكابتن شرار حيدر، وهو الملعب الافتراضي لفريق الزوراء.

ويواصل فريق أربيل صدارة ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة الثالثة عشرة برصيد 30 نقطة، بينما قفز فريق الكرمة إلى المركز الثاني برصيد 26 نقطة، في حين تراجع فريق الشرطة إلى المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

وبنفس رصيد الشرطة جاء فريق القوة الجوية في المركز الرابع لكن بفارق المواجهات المباشرة، ثم الزوراء في المركز الخامس برصيد 23 نقطة، يليه الطلبة في المركز السادس بنفس رصيد الزوراء لكن بفارق المواجهات المباشرة.