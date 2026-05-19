اليوم.. خمس مواجهات بانطلاق الجولة الـ 36 من دوري نجوم العراق

من المقرر أن تنطلق، اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الـ 36 من دوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة خمس مباريات في بغداد والنجف مع احتدام الصراع بين جميع الفرق لاقتراب الموسم من نهايته.

‏وتقام ثلاث مباريات عند الساعة الـ 5:30 مساءً ‏تجمع الأولى فريق ديالى مع ضيفه امانة بغداد، وتقام المباراة على ملعب الأول، ‏بينما تجمع المباراة الثانية فريق الكهرباء مع ضيفه فريق الغراف، وتقام المباراة على ملعب نادي الزوراء "الملعب الافتراضي للكهرباء"، ‏بينما يستضيف فريق القاسم على ملعب النجف الدولي "الملعب الافتراضي له"، فريق نادي نفط ميسان .

‏وتتواصل مواجهات الجولة 36 باقامة مباراتين عند الساعة الـ 8:00 مساءً، و‏تجمع الأولى فريق النفط مع ضيفه فريق دهوك، وتقام المباراة على ملعب الكابتن "شرار حيدر" وهو الملعب الافتراضي للفريق الأول، ‏ويختتم فريقا الطلبة وضيفه فريق الكرمة مواجهات اليوم الأول من هذه الجولة، وتقام المباراة على ملعب المدينة "الملعب الافتراضي للانيق.

وشهدت الجولة الماضية تغييرات كبيرة في ترتيب فرق دوري النجوم، إذ عزز القوة الجوية صدارته بعدما رفع رصيده إلى 80 نقطة، فيما يلاحقه الشرطة في الوصافة برصيد 76 نقطة.

وجاء فريق أربيل ثالثاً رغم خسارته أمام نوروز برصيد 70 نقطة، ثم الزوراء رابعاً بـ66 نقطة، بينما حل الطلبة خامساً برصيد 62 نقطة، يليه الكرمة سادساً بـ58 نقطة.

وفي صراع البقاء، تتزايد الضغوط على فرق مؤخرة الترتيب مع تبقي أربع جولات فقط على ختام موسم 2025-2026.

ويحتل نفط ميسان المركز السابع عشر برصيد 34 نقطة، يليه أمانة بغداد في المركز الثامن عشر بنفس الرصيد، لكن بفارق المواجهات المباشرة، ثم النجف في المركز التاسع عشر بـ 19 نقطة، فيما تأكد هبوط القاسم رسمياً إلى دوري الدرجة الممتازة للموسم المقبل، بعد تذيله الترتيب برصيد 5 نقاط.