اليوم .. خمس مواجهات بانطلاق الجولة الـ 24 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز - بغداد

تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الـ24 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مباريات تحتضنها ملاعب بغداد والسليمانية والبصرة والنجف.

مباريات الفترة الأولى

تبدأ الإثارة عند الساعة الـ 5:30 مساءً بإقامة ثلاث مواجهات؛ حيث يحل فريق النفط ضيفاً على القاسم في ملعب النجف الدولي (الملعب الافتراضي للأخير)، بينما يستضيف نوروز على ملعبه في السليمانية فريق الغراف. وفي العاصمة بغداد، يحتضن ملعب المدينة مواجهة تجمع الطلبة بضيفه أمانة بغداد.

سهرة المساء

وعند الساعة الـ 8:00 مساءً، تُستكمل مباريات اليوم بلقاءين؛ يجمع الأول الميناء وضيفه دهوك على ملعب الميناء في البصرة، فيما يقابل الزوراء ضيفه الكهرباء على ملعب "الزوراء" في مواجهة يحيط بها ترقب كبير.

تحديات "النوارس"

وفي مؤتمر صحفي سبقت اللقاء وتابعته وكالة شفق نيوز، أكد مدرب الزوراء، لؤي صلاح، أن فريقه يمر بظروف "قاسية" على مستوى الجاهزية، مبيناً أنه لا يمتلك سوى 13 لاعباً متاحاً حالياً (بينهم حارسان) نتيجة الإصابات والتحاق العناصر الدولية بالمنتخبات الوطنية.

وأوضح صلاح أن الجهاز الفني كان يفضل تأجيل المباراة يومين لمنح اللاعبين فرصة للاستشفاء، إلا أن غياب المرونة في الجدولة حال دون ذلك، واصفاً الأمر بأنه "عقوبة" للفريق بسبب التزام لاعبيه بالواجب الوطني، ومشدداً في الوقت ذاته على أن الفريق يواصل التطور تكتيكياً رغم هذه التحديات.

موقف الصدارة

يذكر أن الجولة الماضية الـ (23) انتهت بصدارة القوة الجوية برصيد 55 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه الشرطة (49 نقطة)، فيما يقبع أربيل في المركز الثالث (46 نقطة)، يليه الطلبة رابعاً (44 نقطة)، ثم الكرمة خامساً برصيد 42 نقطة.