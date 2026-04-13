اليوم..خمس مباريات نارية تشعل دوري النجوم

تتواصل منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الاثنين، بإقامة خمس مباريات قوية ضمن الجولة الـ28، تتوزع بين بغداد وميسان والسليمانية، وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة لديربي العاصمة المرتقب بين الشرطة والزوراء.

وتنطلق ثلاث مباريات عند الساعة الخامسة مساء، أبرزها مواجهة الشرطة والزوراء على ملعب الشعب الدولي في بغداد، في لقاء ينتظر أن يشهد حضوراً جماهيرياً واسعاً نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان.

ويدخل الشرطة المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 59 نقطة، فيما يحتل الزوراء المركز السادس بـ48 نقطة.

وفي التوقيت ذاته، يلتقي نفط ميسان مع ضيفه الموصل على ملعب ميسان الأولمبي، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحسين نتائجهما، إذ يقبع نفط ميسان في المركز 18 برصيد 25 نقطة، مقابل المركز 13 للموصل بـ34 نقطة.

كما يستضيف نوروز فريق الميناء على ملعبه، حيث يحتل نوروز المركز التاسع برصيد 39 نقطة، فيما يأتي الميناء في المركز 16 برصيد 28 نقطة.

فيما تقام مباراتين عند الساعة 7:30 مساء، إذ يستضيف الكرخ فريق ديالى على ملعب الكابتن شرار حيدر، ويحتل الكرخ المركز السابع برصيد 45 نقطة، مقابل المركز 12 لديالى برصيد 35 نقطة.

وفي المباراة الأخيرة، يحل القوة الجوية متصدر الترتيب برصيد 63 نقطة ضيفاً على فريق الكهرباء صاحب المركز 17 بـ26 نقطة، في لقاء يُقام على ملعب الزوراء الافتراضي للكهرباء.