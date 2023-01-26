اليوم.. خمس مباريات في إطار الجولة 13 من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تقام، اليوم الخميس، خمس مباريات في بغداد والمحافظات ضمن إطار الجولة الـ13 من الدوري الممتاز العراقي لكرة القدم، أبرزها مواجهة الزوراء والكهرباء.

ووفق لائحة هذه الجولة التي أعلنها الاتحاد العراقي لكرة القدم، فان أربع مباريات ستقام في الساعة الـ2 ظهرا تجمع كلا من ناديي النفط والصناعة على ملعب الشعب الدولي في بغداد، ونادي القاسم والحدود على ملعب كربلاء الدولي، وسيضيف النجف على ملعبه الدولي فريق دهوك، كما يشهد ملعب ميسان الأولمبي مباراة نادي نفط ميسان وكربلاء.

فيما ستقام مباراة وحيدة ضمن هذه الجولة اليوم في الساعة الرابعة والنصف مساءً وتجمع نادي الزوراء والكهرباء على ملعب الأول.