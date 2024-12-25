اليوم.. خمس مباريات في ختام الدور الـ20 لبطولة كأس العراق

شفق نيوز/ تقام، اليوم الاربعاء، خمس مباريات في ختام منافسات الدور الـ 20 لبطولة كأس العراق لكرة القدم.

‏ويواجه فريق ميسان ضيفه فريق النفط على ملعب المجر في محافظة ميسان.

‏ويلاقي فريق الكهرباء ضيفه فريق نادي الحسين على ملعب الكوت الأولمبي وهو الملعب الافتراضي للكهرباء.

‏ويستضيف فريق الكرمة ، فريق مصافي الجنوب على ملعب الساحر أحمد راضي.

‏بينما يلاقي فريق نفط ميسان ضيفه فريق القاسم على ملعب ميسان الأولمبي .

‏وفي آخر مواجهات دور الـ20 يحتضن ملعب الفيحاء في محافظة البصرة ، مباراة فريق الميناء مع ضيفه فريق ديالى .

وتنطلق جميع المباريات عند الساعة الواحدة و45 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وتقام مباريات الدور الـ20 بطريقة خروج المغلوب، وفي حال تعادل فريقان تذهب المباراة الى ركلات الترجيح مباشرةً .