اليوم.. خمس مباريات في ختام الدور الـ20 لبطولة كأس العراق
شفق نيوز/ تقام، اليوم الاربعاء، خمس مباريات في ختام منافسات الدور الـ 20 لبطولة كأس العراق لكرة القدم.
ويواجه فريق ميسان ضيفه فريق النفط على ملعب المجر في محافظة ميسان.
ويلاقي فريق الكهرباء ضيفه فريق نادي الحسين على ملعب الكوت الأولمبي وهو الملعب الافتراضي للكهرباء.
ويستضيف فريق الكرمة ، فريق مصافي الجنوب على ملعب الساحر أحمد راضي.
بينما يلاقي فريق نفط ميسان ضيفه فريق القاسم على ملعب ميسان الأولمبي .
وفي آخر مواجهات دور الـ20 يحتضن ملعب الفيحاء في محافظة البصرة ، مباراة فريق الميناء مع ضيفه فريق ديالى .
وتنطلق جميع المباريات عند الساعة الواحدة و45 دقيقة بالتوقيت المحلي.
وتقام مباريات الدور الـ20 بطريقة خروج المغلوب، وفي حال تعادل فريقان تذهب المباراة الى ركلات الترجيح مباشرةً .