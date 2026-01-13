اليوم.. خمس مباريات بالجولة الـ 12 من دوري نجوم العراق أبرزها ديربي كوردستان

شفق نيوز- محافظات

تنطلق، يوم الثلاثاء، مواجهات الجولة الـ12 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مباريات في بغداد وديالى وأربيل والرمادي.

وتقام مباراتان عند الساعة الـ 3:00 عصراً، يواجه في الأولى فريق ديالى ضيفه فريق الزوراء، وتقام المباراة على ملعب ديالى، بينما يلاقي فريق الشرطة في المباراة الثانية ضيفه فريق الموصل، وتقام المباراة على ملعب الشرطة الجديد.

وتقام ثلاث مباريات عند الساعة الـ 5:30 مساء، تجمع الأولى فريق أربيل مع ضيفه فريق دهوك في ديربي كوردستان، وتقام المباراة على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

ويواجه فريق الكرمة في المباراة الثانية على ملعب الرمادي ضيفه فريق القاسم.

ويلاقي فريق أمانة بغداد في المباراة الثالثة ضيفه فريقَ القوة الجوية، وتقام المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر، وهو الملعب الافتراضي لأمانة بغداد.

وواصل فريق أربيل تمسكه بصدارة جدول الترتيب بعد انتهاء الجولة الـ11، بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، فيما حل فريق الشرطة في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، متقدماً على القوة الجوية الذي جاء ثالثاً بالرصيد ذاته، إلا أن فارق المواجهات المباشرة رجح كفة الشرطة في الوصافة.

وشهدت المراكز التالية تقارباً كبيراً في النقاط، حيث تقاسمت ثلاثة فرق رصيد 20 نقطة، غير أن لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق حسمت ترتيبها اعتماداً على نتائج المواجهات المباشرة، ليحتل فريق الكرمة المركز الرابع، يليه ديالى خامساً، ثم الطلبة في المركز السادس.

وفي أسفل جدول الترتيب، تشتد المنافسة للهروب من المراكز المتأخرة، إذ يتذيل فريق القاسم القائمة برصيد نقطة واحدة فقط، بينما يواصل فريق النجف معاناته بعد سلسلة نتائج سلبية وضعته في المركز الـ19 برصيد 7 نقاط، وبالرصيد ذاته جاء نفط ميسان في المركز الـ18، في حين يحتل فريق الكهرباء المركز الـ17 برصيد 8 نقاط.