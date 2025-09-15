اليوم.. ختام الجولة الأولى من نجوم العراق بثلاث مواجهات

شفق نيوز- بغداد

تختتم، اليوم الاثنين، منافسات الجولة الأولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات.

وتُقام المباراة الأولى عند الساعة 6:00 مساءً وتجمع الوافدان الجديدان فريق الغراف مع ضيفه فريق الموصل، حيث يلتقيان على ملعب الناصرية الدولي.

فيما تقام مباراتان عند الساعة الـ8:30 مساءً، يلاقي فيها فريق أربيل ضيفه فريق النجف، على ملعب دهوك وهو الملعب الافتراضي لنادي اربيل.

وفي المباراة الثالثة، يواجه فريق الكرخ، على ملعب الساحر أحمد راضي، فريق القوة الجوية.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر تأجيل مباراتي الشرطة والزوراء في الجولة الأولى من منافسات دوري نجوم العراق، وذلك لارتباط نادي الشرطة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة ونادي الزوراء بدوري أبطال آسيا 2.