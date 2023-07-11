اليوم ..ختام الجولة الـ 36 من الدوري الممتاز بديربي واحد و مواجهتين

شفق نيوز/ تختتم، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الممتاز بإقامة ثلاث مباريات تقام الأولى عند الساعة الخامسة عصراً بين فريقي نادي الكرخ وضيفه نفط البصرة على ملعب الساحر أحمد راضي.

ويلتقي في مباراة ديربي النجف فريقا نادي النجف وضيفه نادي نفط الوسط عند الساعة الثامنة مساءً على ملعب النجف الدولي.

وتختتم منافسات الجولة بلقاء فريقا النفط وضيفه القاسم على ملعب الشعب الدولي عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وفاز امس فرق القوة الجوية، نوروز، والزوراء، على الصناعة، أربيل، والحدود توالياً، وتعادل زاخو والطلبة بهدف لكل منهما، بينما تمكن فريق نادي الشرطة من تعزيز صدارته بعد تحقيقه الفوز على ضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 2-0.