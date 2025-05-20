اليوم.. حسم لقب دوري محترفي كرة الصالات بلقاء الشرطة ونفط البصرة

شفق نيوز/ تقام، اليوم الثلاثاء، المباراة النهائية والحاسمة لاختتام دوري المحترفين لكرة الصالات للموسم 2024 - 2025.

و ستجمع المباراة الختامية فريقي الشرطة ونفط البصرة عند الساعة الرابعة عصراً بقاعة نادي الشرطة المغلقة في بغداد.

وبعد تعادل الفريقين بسلسلة المباريات وعددها خمسة، ذهب الحسم للقاء الخامس الذي سيكون الفيصل في تحديد صاحب اللقب للموسم الحالي.

وكان فريق الشرطة، قد أرجأ حسم لقب دوري المحترفين لكرة الصالات، يوم السبت الماضي، بعد فوزه على نفط البصرة، بنتيجة 3 - 2 ضمن سلسلة مباريات الـ PLAYOFF لإحراز لقب الموسم الحالي 2024-2025.

يشار إلى أن فريق نفط البصرة، هو صاحب اللقب في الموسمين الماضيين المتتاليين ويسعى للتتويج الثالث هذا الموسم.