اليوم.. جذع النخلة مسرحاً لودية العراق والسودان استعداداً لباريس

شفق نيوز / يخوض المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، أولى مواجهاته الودية الأربع، أمام نظيره السوداني على ملعب جذع النخلة في البصرة، عند الساعة السابعة مساءً.

وتعد المباراة الودية الأولى للمنتخب الأولمبي العراقي، ضمن معسكره التدريبي في البصرة، استعدادا لتصفيات آسيا المقرر إقامتها في الكويت الشهر المقبل، والتي ستؤهل منتخبات آسيا، لأولمبياد باريس 2022.

وكان المنتخب السوداني، قد أجرى أولى وحداته التدريبية مساء أمس الأحد في ملعب جذع النخلة، استعداداً للمباراة الودية ضد نظيره العراقي.

وسيخوض الفريقان مبارتيهما الودية الثانية على ملعب جذع النخلة يوم 25 من الشهر الحالي قبل مغادرة الوفد السوداني عائداً لبلاده.

وحل العراق في تصفيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة، في المجموعة السادسة إلى جانب الكويت وتيمور الشرقية ومكاو، وستقام تصفيات المجموعة في الكويت خلال الفترة من 6 إلى 12 أيلول المقبل.