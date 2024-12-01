اليوم.. ثلاث مواجهات وتأجيل واحدة في دوري النجوم

شفق نيوز/ تختتم يوم الأحد، منافسات الجولة التاسعة لدور نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مواجهات وتأجيل مباراة واحدة.

‏وتقام مباراة واحدة عند الساعة 2:30 عصراً تجمع فريق ديالى وضيفه النفط، وتقام على ملعب فرانسو حريري الذي يعتبر ملعب ديالى المفترض.

‏بينما تقام مباراة واحدة عند الساعة 5:15 مساءً، تجمع فريق كربلاء وضيفه نفط البصرة، وتجري المباراة على ملعب كربلاء الدولي.

ويستضيف فريق‏ زاخو، الكرمة في ختام منافسات الجولة التاسعة لدوري النجوم، وتقام المباراة على ملعب زاخو عند الساعة 7:30 مساءً.‏

في حين تقرر تأجيل مباراة فريق الحدود وضيفه القوة الجوية لارتباط الأخير بمنافسات دوري أبطال أندية آسيا لكرة القدم.