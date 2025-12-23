اليوم .. ثلاث مواجهات مرتقبة في الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق

شفق نيوز - بغداد

تُقام، اليوم الثلاثاء، ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق لكرة القدم في العاصمة بغداد ومحافظة دهوك بإقليم كوردستان.

‏وتنطلق مباراة واحدة عند الساعة الـ 4:00 عصراً ، تجمع فريق الكهرباء مع ضيفه فريق القاسم، وتجري المباراة على ملعب الزوراء الافتراضي لنادي الكهرباء.

‏ويعاني فريق الكهرباء من تراجع في المنافسات ، إذ يحتل المركز الـ 19 بنقطتين ويحاول العودة إلى واجهة التنافس بلقائه اليوم فريق القاسم والذي يعاني نفس الشيء من نزيف في النقاط حيث يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الـ 6:30 مساءً تجمع الأولى فريق دهوك مع ضيفه فريق النجف وتقام المباراة على ملعب الأول.

‏وتعد المباراة متكافئة من ناحية الأداء الفني و الترتيب ، اذ يحتل دهوك المركز الـ 16 برصيد 5 نقاط، ويسعى من خلال لقاء اليوم العودة الى واجهة التنافس مجدداً ولاسيما انه سيلعب بملعبه ووسط جمهوره.

‏بينما يحاول فريق النجف من إثبات جدارته والعودة بالنقاط الثلاث الى النجف لتحسين ترتيبه هو الآخر ، إذ يحتل المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط.

‏بينما تجمع المباراة الثانية فريق النفط مع ضيفه فريق القوة الجوية ، وتقام المواجهة على ملعب الساحر أحمد راضي وهو الملعب الافتراضي لفريق النفط.

‏ويتوقع أن تكون مباراة اليوم تحمل ندية واثارة لقوة مستوى الفريقين من الناحية الفنية، إذ يسعى فريق القوة الجوية للحاق بالمتصدر أربيل، إذ يحتل الصقور المركز الثاني برصيد الـ 16 نقطة، في حين يطمح النفط لتحقيق الفوز وخطف نقاط ثمينة من الصقور ويحتل النفط المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة.