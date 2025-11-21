اليوم.. ثلاث مواجهات مثيرة في الجولة السابعة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد/ ميسان

تقام، اليوم الجمعة، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد وميسان.

وتنطلق مباراتان في الساعة الـ 5:00 مساءً، تجمع الأولى فريق نفط ميسان مع ضيفه فريق دهوك على ملعب ميسان الأولمبي، ويسعى أصحاب الأرض لتحسين مركزهم بعد تراجعهم في الترتيب وفقدانهم النقاط في الجولات السابقة، حيث يحتل الفريق المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط.

بينما يحاول دهوك تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث لتعزيز مركزه بعد البداية المتعثرة في الجولات الأولى، فهو يحتل المركز الـ 16 برصيد 4 نقاط.

وفي المباراة الثانية، يواجه فريق الزوراء على ملعبه في بغداد ضيفه فريق نوروز، ويسعى الزوراء لإسعاد جمهوره وكسب نقاط اللقاء وتحسين موقعه بعد تراجع النتائج، ولاسيما أنه يلعب على أرضه ووسط جمهوره وهما عاملان مهمان في تحقيق الفوز، ويحتل النوارس بعد الجولة السادسة المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط، وهو مركز لا يرضي جمهوره ولا يناسب اسم الفريق الكبير. بينما يحاول نوروز، الذي لم يرتقِ إلى مستوى طموح جمهوره لحد الآن، تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق كبير، إذ يحتل المركز الـ 18 برصيد 3 نقاط.

أما المباراة الثالثة، فتقام عند الساعة الـ 7:30 مساءً على ملعب الشعب الدولي بين فريق النفط وضيفه فريق الموصل، ويحاول النفط تعويض ما فقده من نقاط وتحقيق الفوز على ضيفه اليوم للحاق بفرق المقدمة، فهو يحتل المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط، بينما يسعى الموصل لتصحيح المسار وتعويض النتائج السلبية التي خرج بها في الجولات السابقة، فهو يحتل المركز الـ 14 برصيد 6 نقاط.