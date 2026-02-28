اليوم.. ثلاث مواجهات مثيرة بانطلاق الجولة 20 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، اليوم السبت، منافسات الجولة 20 من دوري نجوم العراق بإقامة ثلاث مواجهات في بغداد وميسان والنجف.

وتُقام مباراتان عند الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي، تجمع الأولى فريق نفط ميسان مع ضيفه الطلبة على ملعب ميسان الأولمبي.

ويحتل نفط ميسان المركز 18 برصيد 16 نقطة بعد ختام الجولة 19، فيما يأتي الطلبة في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

وفي المباراة الثانية، يواجه القاسم ضيفه الكرخ على ملعب النجف الدولي.

ويقبع القاسم في المركز الأخير برصيد نقطتين، بينما يحتل الكرخ المركز السابع برصيد 31 نقطة.

وتختتم مواجهات اليوم عند الساعة 11:15 مساءً بلقاء يجمع القوة الجوية وضيفه النجف على ملعب الأول.

ويتصدر القوة الجوية جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، في حين يحتل النجف المركز 19 برصيد 8 نقاط.