اليوم.. ثلاث مواجهات متوازنة والأثارة تتجدد في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تقام، اليوم الجمعة، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في ميسان والناصرية ودهوك.

وتجري مباراتان عند الساعة الـ6:00 مساءً، الأولى تجمع فريق نفط ميسان مع ضيفه فريق الغرافة على ملعب ميسان الاولمبي.

بينما ويواجه فريق القاسم على ملعبه الافتراضي ملعب الناصرية الاولمبي في المباراة الثانية ضيفه فريق أمانة بغداد .

وفي الساعة الـ 8:30 مساءً، تقام مباراة واحدة تجمع فريق الموصل مع فريق النجف على ملعب دهوك، وهو الملعب الافتراضي لفريق الموصل .

الى ذلك وجّه الاتحاد العراقي لكرة القدم أندية دوري نجوم العراق إلى الاحتفاء باليوم الوطني العراقي، الذي يصادف الثالث من شهر تشرين الأول المقبل، وذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة الرابعة من منافسات الدوري.