اليوم.. ثلاث مواجهات قوية في الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تقام اليوم السبت، ثلاث مباريات مرتقبة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، وذلك في العاصمة بغداد والناصرية ودهوك.

وتنطلق أولى المباريات في تمام الساعة السادسة مساءً، حيث يلتقي فريق الغراف مع نظيره القاسم على ملعب الناصرية الدولي، في مواجهة يتوقع أن تشهد ندية كبيرة بين الفريقين الساعين إلى تحسين موقعيهما في جدول الترتيب، خصوصاً القاسم الذي فقد نقاط الجولات السابقة بينما يسعى الغراف لتعزيز انتصاراته.

أما في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، فسيكون عشاق الكرة العراقية على موعد مع مباراتين في غاية الأهمية إحداها ديربي كوردستان.

وتجمع المباراة الأولى فريق الكهرباء مع الشرطة على أديم ملعب الزوراء، والذي يُعد الملعب الافتراضي لفريق الكهرباء هذا الموسم، وتمثل هذه المواجهة اختباراً حقيقياً للفريقين، لا سيما أن الشرطة يدخل اللقاء بصفته أحد الفرق المنافسة على اللقب، بينما يسعى الكهرباء إلى إثبات نفسه وتقديم عرض قوي أمام أحد عمالقة الدوري بعد نتائجه السلبية في الجولات الثلاثة.

وفي الوقت ذاته، تقام المباراة الثانية في مدينة دهوك، حيث يستضيف فريق زاخو نظيره نوروز في مواجهة تعد ديربي كوردستاني مثير، يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة لما تحمله مثل هذه اللقاءات من طابع خاص وتاريخ طويل من التنافس الرياضي.

ويستفاد زاخو من عاملي الأرض والجمهور إذ سيحاول استغلال هذه الافضلية لتحقيق فوز ثمين وكسب نقاط اللقاء، بينما يدخل نوروز المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في سباق الدوري والعودة إلى السليمانية محملاً بنقاط المباراة.