اليوم ..ثلاث مواجهات في دوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ ‏تقام، اليوم الثلاثاء، ثلاث مواجهات ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد السليمانية دهوك.

‏وتجري مباراة واحدة عند الساعة الثانية من بعد الظهر تجمع فريق نوروز مع ضيفه فريق الكرخ على ملعب نوروز في السليمانية .

‏بينما تقام المباراة الثانية على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الـ 5:00 مساءً ، تجمع فريق الشرطة مع ضيفه فريق نفط ميسان.

‏في حين يضيف فريق دهوك على ملعبه ، فريق القوة الجوية عند الساعة الـ 7:30 مساءً .