اليوم .. ثلاث مواجهات في ختام الجولة الـ 34 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تختتم، اليوم الثلاثاء، مواجهات الجولة الـ 34 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات في بغداد وأربيل والنجف.

‏وتنطلق مباراتان عند الساعة الـ 6:00 مساءً تجمع الأولى فريق أربيل صاحب المركز الـ 31 برصيد 41 نقطة مع ضيفه فريق الطلبة الذي يحتل المركز الرابع برصيد 56 نقطة، وتقام المباراة على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

‏بينما تجمع المباراة الثانية فريق الحدود الذي يتذيل قائمة فرق دوري النجوم برصيد 17 نقطة ، مع ضيفه فريق الزوراء متصدر ترتيب الفرق برصيد 71 نقطة بعد انتهاء الجولة الـ 33 والذي يسعى للتمسك بالصدارة والابتعاد من ملاحقة الشرطة، وتقام المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.

‏في حين تقام مباراة واحدة عند الساعة الـ 8:30 مساءً ، تجمع فريق القاسم الذي تراجع بنتائجه ويسعى للتعويض، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 48 نقطة، مع ضيفه فريق زاخو الذي يسعى للبقاء ضمن الفرق الثلاثة الاولى و لاسيما أنه يحتل المركز الثالث برصيد 59 نقطة، وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي.