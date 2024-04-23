اليوم.. ثلاث مواجهات في ختام الجولة الـ 23 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام اليوم الثلاثاء، ثلاث مواجهات في ختام الجولة الـ 23 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والنجف.

ويحتضن ملعب الساحر احمد راضي، مباراة اصحاب الارض، فريق الكرخ وضيفه فريق القاسم عند الساعة 3:45 عصراً.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من: يوسف سعيد حكم ساحة، وامير داود مساعد أول، وسنان ناصر مساعد ثاني، وفيد كريم حكم رابع، وأحمد جمعة حكم "فار".

في حين يواجه فريق الزوراء على ملعبه ضيفه فريق نادي نفط البصرة عند الساعة 6:15 مساءً.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من محمد طارق حكم ساحة، وعلي فاضل مهدي مساعد أول، وسيف اسعد مساعد ثاني، ومهند مناف حكم رابع، وزيد ثامر حكم "فار".

وينهي فريقا نادي النجف وضيفه نادي امانة بغداد مباريات الجولة الـ 23 لدوري النجوم، في المباراة التي ستقام على ملعب النجف الدولي عند الساعة 8:30 مساءً.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من حامد علي حكم ساحة، وحسين فلاح مساعد أول، ومحمود سمير مساعد ثاني، واحمد قاسم فاضل حكم رابع، وعلي احمد شاكر حكم "فار".