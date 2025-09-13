اليوم.. ثلاث مواجهات في انطلاق دوري نجوم العراق 2025 - 2026

شفق نيوز- بغداد

تنطلق اليوم السبت، منافسات الجولة الاولى من المرحلة الأولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026، بإقامة ثلاث مباريات في اليوم افتتاحية، اثنان منها في العاصمة بغداد وواحدة في دهوك.

وتفتتح الجولة الأولى بلقاء يجمع أمانة بغداد بضيفه ديالى، والتي ستقام على ملعب الساحر أحمد راضي، عند تمام الساعة 6:00 مساءً.

فيما تقام مباراتان في تمام الساعة 8:30 مساءً، حيث تجمع الأولى نادي الطلبة بضيفه نادي زاخو، والتي ستقام على أديم ملعب المدينة في منطقة الحبيبية شرقي بغداد.

أما المباراة الثانية ستجمع نادي نوروز مع ضيفه نادي الكهرباء، وتقام المباراة على أديم ملعب دهوك.

إلى ذلك قررت إدارة نادي القاسم، اعتماد ملعب كربلاء الدولي، بدلاً من ملعب النجف، نتيجة ارتفاع تكاليف الإيجار، وتسعى لخوض مباراتها الأولى أمام النفط على ملعب النجف، فيما سيكون لقاء الإياب في كربلاء.