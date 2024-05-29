اليوم .. ثلاث مواجهات في انطلاق الجولة الـ 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الـ 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مواجهات في بغداد وكربلاء.

ويحتضن ملعب الساحر احمد راضي، أولى مباريات الجولة عند الساعة 4:15 عصراً بين فريقي نادي الكرخ وضيفه نادي امانة بغداد.

بينما تقام مباراتان عند الساعة السابعة مساءً، حيث تجري الأولى على ملعب كربلاء الدولي بين فريقي نادي القاسم وضيفه نادي الحدود.

في حين سيكون ملعب الزوراء في المباراة الثانية مسرحاً للقاء فريق الكهرباء وضيفه فريق دهوك.

وتمسك فريق الشرطة بالصدارة برصيد 70 نقطة بعد انتهاء الجولة الـ 31 من دوري نجوم العراق لكرة القدم متقدماً بفارق اربع نقاط عن منافسه القوة الجوية بـ 66 نقطة الذي تعثر في الدور السابق أمام الزوراء صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

وجاء زاخو رابعا برصيد 55 نقطة، ثم النجف خامساً برصيد 53 نقطة، ودهوك سادسا برصيد 48 نقطة، يليه نوروز سابعا بـ45 نقطة، والنفط ثامناً بـ42 نقط.