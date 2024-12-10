اليوم .. ثلاث مواجهات في انطلاق الجولة الـ 11 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الـ11 في دوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة ثلاث مواجهات في الكوت والنجف وكربلاء.

وتقام عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر مباراة واحدة تجمع فريق القاسم بضيفه فريق الميناء على ملعب الكوت الاولمبي .

بينما تقام مباراة واحدة عند الساعة الخامسة مساءً تجمع فريق النجف مع ضيفه فريق نفط البصرة وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي.

ويختتم فريقا كربلاء وضيفه الزوراء مواجهات اليوم الأول من الجولة الـ 11 وتقام المباراة على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساءً .

وتصدر فريق زاخو ترتيب دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة العاشرة برصيد 19 نقطة، في حين تصدرت ثلاثة فرق برصيد 16 نقطة، حيث حل فريق النجف في المركز الثاني بفارق الأهداف، تلاه فريق النفط في المركز الثالث، ثم الزوراء في المركز الرابع.