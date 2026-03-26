اليوم.. ثلاث مواجهات في الجولة الـ24 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد/ زاخو/ الأنبار

تقام ثلاث مباريات كروية، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري نجوم العراقي لكرة القدم في ملاعب بغداد وزاخو والرمادي.

‏وتجري مباراتان عند الساعة 3:30 عصراً، تجمع الأولى فريق القوة الجوية مع ضيفه الكرخ وتقام المباراة على ملعب المدينة في بغداد وهو الملعب الافتراضي لفريق القوة الجوية.

ويتصدر القوة الجوية ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة 23 برصيد 55 نقطة، بينما يحتل فريق الكرخ المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

وفي المباراة الثانية يلتقي ‏فريق زاخو مع ضيفه الشرطة في مباراة جماهيرية مهمة تقام على ملعب زاخو الدولي.

ويحتل فريق زاخو بعد انتهاء الجولة 23 المركز السادس برصيد 40 نقطة، بينما يأتي فريق الشرطة بالمركز الثالث برصيد 49 نقطة.

في حين تقام مباراة واحدة عند الساعة 6:00 مساءً، تجمع فريق الكرمة مع ضيفه فريق الموصل، وتقام المباراة على ملعب الرمادي وهو الملعب الافتراضي لفريق الكرمة.

ويحتل فريق الكرمة المركز السادس برصيد 42 نقطة، بينما يحتل فريق الموصل المركز 13 بالمركز 29 نقطة.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد قام بتعديل مواعيد مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري نجوم العراق، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في البلاد.

اذ تقام مباريات الوجبة الأولى عند الساعة 3:30 عصراً بدلاً من 5:30 مساءً، فيما اقيمت مباريات الوجبة الثانية في تمام الساعة 6:00 مساءً بدلاً من 8:00 مساءً.