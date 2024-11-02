اليوم.. ثلاث مواجهات في الجولة السادسة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تُقام اليوم السبت، ثلاث مباريات من منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد ودهوك والكوت.

تبدأ المباراة الأولى في الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت بغداد، حيث يلتقي فريق نادي القوة الجوية مع ضيفه فريق زاخو.

وفي الساعة 5:15 مساءً، تُجرى مباراتان؛ حيث تجمع الأولى فريق دهوك مع ضيفه الكرخ على ملعب دهوك، بينما يحتضن ملعب المدينة في العاصمة بغداد المباراة الثانية بين فريقي نادي الطلبة وضيفه فريق الميناء في نفس التوقيت.

وقد قررت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق نقل مباراة القوة الجوية وزاخو من ملعب الشعب الدولي إلى ملعب الكوت الأولمبي بسبب دخول الأول مرحلة البذور الشتوية، على أن تُقام المباراة في الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة عصرًا من هذا اليوم السبت بدلاً من الساعة 7:45 مساءً.