اليوم .. ثلاث مواجهات في الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام، اليوم الثلاثاء ، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور نجوم العراق لكرة القدم 2024-2025.

‏وتجري مباراة واحدة عند الساعة الـ 2:00 بعد الظهر تجمع بين فريقي نادي نوروز وضيفه نادي الطلبة، وتقام المباراة على ملعب الأول.

‏بينما يحتضن ملعب الكوت عند الساعة الـ 2:45 عصراً مباراة فريق نفط ميسان مع ضيفه فريق كربلاء.

‏في حين تقام مباراة واحدة عند الساعة الـ 5:15 مساءً على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة تجمع فريق نادي الميناء بضيفه فريق الزوراء.

وكانت الجولة الرابعة انتهت بتصدر الشرطة برصيد عشر نقاط، يليه بالمركز الثاني نفط ميسان بعشر نقاط ايضا لكن بفارق الأهداف عن الشرطة، وزاخو ثالثا برصيد ثماني نقاط ، بينما يأتي الحدود بالمركز الأخير بدون نقاط.