اليوم..ثلاث مواجهات في افتتاح الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، يوم الثلاثاء، منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات في بغداد وديالى.

وتقام مباراة واحدة عند الساعة الـ 4:00 عصراً، تجمع فريق ديالى مع ضيفه فريق القاسم، على الملعب الأولمبي في ديالى.

ويتوقع أن تكون المواجهة سهلة نسبياً لفريق ديالى المتحفز، الذي قدم مستويات جيدة في الجولات السابقة، إذ يلاقي فريق القاسم المتراجع، الذي لم يذق سوى الخسائر المتتالية، ولا يمتلك سوى نقطة واحدة متذيلاً ترتيب فرق دوري النجوم.

ويحتل فريق ديالى المركز الثالث برصيد 16 نقطة، فيما يأتي فريق القاسم في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وفي الساعة 6:30 مساءً، تقام مباراتان، تجمع الأولى فريق القوة الجوية مع ضيفه فريق دهوك، على ملعب المدينة الدولي، وهو الملعب الافتراضي لفريق القوة الجوية.

وتعد هذه المباراة من أقوى مواجهات اليوم، نظراً لشعبية الفريقين، إذ يسعى دهوك للعودة إلى الواجهة وتحقيق النقاط الثلاث بعد نتائجه غير الملبية للطموح في بداية الدوري، فيما يطمح القوة الجوية إلى البقاء في دائرة المنافسة على اللقب، ولا سيما عبر خطف النقاط من فريق قوي.

ويحتل القوة الجوية المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما يحتل دهوك المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

وفي المباراة الثانية، يلاقي فريق أمانة بغداد ضيفه فريق الشرطة، على ملعب الساحر أحمد راضي، الملعب الافتراضي لفريق أمانة بغداد.

وتبدو المواجهة متكافئة إلى حد ما، لاسيما بعد النتائج الجيدة التي حققها أمانة بغداد في الجولات الماضية، وتقديمه مستوى لافتا كان آخرها فوزه على نوروز بهدف دون رد، في حين يواصل فريق الشرطة ظهوره غير المقنع، خصوصاً بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الطلبة بهدف نظيف.

ويحتل فريق أمانة بغداد المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، بينما يأتي فريق الشرطة في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.