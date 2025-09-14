اليوم .. ثلاث مواجهات ضمن الجولة الاولى بدوري نجوم العراق

شفق نيوز - بغداد

تقام، اليوم الأحد ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026 في ميسان والنجف ودهوك.

وتنطلق اولى مباريات هذا اليوم ، عند الساعة الـ6:00 مساءً، والتي تجمع نفط ميسان بضيفه الميناء، وتقام المباراة على ملعب ميسان الاولمبي.

وتتواصل المباريات باقامة مواجهتين عند الساعة 8:30 مساءً تجمع الاولى فريق القاسم بضيفه فريق النفط ، وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي.

وتختتم مباريات اليوم الأحد باقامة مواجهة ثانية تجمع فريق دهوك مع ضيفه الكرمة وتقام المباراة على ملعب الأول.

وقررت لجنة مسابقات دوري نجوم العراق، تأجيل مباراة الزوراء مع الشرطة المقررة حسب الجدول اليوم الأحد على ملعب الشعب الدولي وذلك بسبب ارتباط الفريقين باستحقاق قاري.