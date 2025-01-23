اليوم.. ثلاث مواجهات خارج بغداد في انطلاق الجولة 16 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تنطلق ثلاث مباريات كروية، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري نجوم العراق لكرة القدم، في أربيل والأنبار وواسط.

‏وتقام مباراة واحدة عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ملعب الكوت الأولمبي تجمع فريق ديالى وضيفه الزوراء.

‏ويستضيف ملعب الرمادي مباراة فريق الكرمة مع ضيفه الكرخ عند الساعة الخامسة مساءً.

‏وأخيراً يواجه فريق أربيل ضيفه كربلاء على ملعب فرانسو حريري عند الساعة السابعة والنصف مساءً في ختام مباريات اليوم الأول من الجولة 16.

وتمسك فريق الزوراء بالصدارة بعد انتهاء الجولة 15 لمنافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، برصيد 31 نقطة، يلاحقه فريق الشرطة بالمركز الثاني برصيد 30 نقطة.

وحصل فريقان آخران على 28 نقطة بفارق المواجهات، حيث حلّ القوة الجوية بالمركز الثالث، بينما حلّ زاخو رابعاً، في حين حصل فريقان على 27 نقطة وبفارق المواجهات حيث جاء دهوك في المركز الخامس، وحلّ الطلبة بالمركز السادس.