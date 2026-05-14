اليوم.. ثلاث مواجهات حاسمة في انطلاق الجولة 35 من دوري نجوم العراق

‏تنطلق ثلاث مباريات كروية في بغداد وميسان، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 35 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الـ5:30 مساءً، تجمع الأولى فريق نفط ميسان مع ضيفه الكرمة، وتقام المباراة على ملعب ميسان الأولمبي.

ويحتل نفط ميسان المركز 18، إذ يقع ضمن المناطق المهددة بالهبوط برصيد 33 نقطة، في حين يحتل فريق الكرمة المركز السادس برصيد 57 نقطة.

‏وفي المباراة الثانية يواجه فريق النفط ضيفه الميناء على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد، وهو الملعب الافتراضي لفريق النفط.

ويحتل فريق النفط المركز 13 برصيد 40 نقطة، بينما يحتل فريق الميناء الذي يقع ضمن المراكز الخطرة المهددة بالهبوط، المركز 15 برصيد 35 نقطة.

وتقام مباراة واحدة عند الساعة الـ8:00 مساءً، تجمع فريق الزوراء مع ضيفه فريق القاسم، وتقام المباراة على ملعب نادي الزوراء.

ويحتل فريق الزوراء المركز الرابع برصيد 65 نقطة، بينما يأتي القاسم بالمركز الأخير والذي تأكد هبوطه رسمياً إلى مصاف فرق الدوري الممتاز للموسم المقبل.