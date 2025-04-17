اليوم.. ثلاث مواجهات بينها "ديربي" الفرات الأوسط في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام ثلاث مواجهات كروية، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 28 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والنجف والبصرة.

‏وتجري مباراتان في الساعة الـ5:00 عصراً تجمع الأولى فريق الطلبة الطامح لتحقيق الفوز وتعويض تعادله الأخير الذي خرج به في الجولة السابقة أمام الكرمة، مع ضيفه فريق الكهرباء الذي يحاول تعزيز فوزه الأخير على نفط البصرة في الجولة السابقة بهدفين نظيفين وتحسين ترتيبه في قائمة فرق دوري النجوم، وتقام المباراة على ملعب المدينة في بغداد.

‏بينما يحتضن ملعب النجف ديربي الفرات الأوسط في المباراة الثانية التي تجمع أصحاب الأرض والجمهور النجف الذي يعاني بسبب نتائجه غير المرضية ويحاول مصالحة جمهوره، لاسيما بعد خسارته الأخيرة أمام الشرطة، مع ضيفه فريق كربلاء المنتشي بفوزه الأخير على زاخو بهدف دون رد والذي يسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للابتعاد عن شبح الهبوط، خصوصاً وأنه في المركز 18 برصيد 21 نقطة.

‏وتقام مباراة واحدة عند الساعة الـ7:30 مساءً تجمع فريق الميناء البصري وهو يلعب على أرضه ووسط جمهوره ساعياً لإلحاق الخسارة بضيفه فريق الشرطة المتحفز والذي يحاول استعادة اللقب من الزوراء في حال تحقيقه الفوز اليوم على مضيفه البصري، وستقام المباراة علىملعبالميناء.