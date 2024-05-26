اليوم .. ثلاث مواجهات بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام يوم الأحد، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 31 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في بغداد، والسليمانية.

وتجري مباراتان في الساعة الرابعة عصراً، تقام الأولى على ملعب "الساحر أحمد راضي" بين الحدود وضيفه الطلبة، بينما سيكون ملعب السليمانية مسرحاً لمباراة فريق نوروز وضيفه نفط ميسان.

وتقام مباراة واحدة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد عند الساعة السادسة عصراً، تجمع فريق أمانة بغداد، وضيفه أربيل.

وتمسك فريق الشرطة بالصدارة بعد فوزه على القاسم امس ضمن الجولة 31 بهدفين دون رد ليوسع الفارق بينه وبين الوصيف القوة الجوية، الذي يمتلك 66 نقطة ويستعد لخوض مباراة مهمة غداً تعد ديربي الدوري العراقي أمام غريمه التقليدي الزوراء صاحب المركز الثالث برصيد 57 نقطة.