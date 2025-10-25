اليوم..ثلاث مباريات مرتقبة في الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد/ الأنبار/ السليمانية

تقام، يوم السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والرمادي والسليمانية.

وتنطلق اولى المباريات عند الساعة السادسة مساءً ، حيث يلتقي فريق الكرمة مع ضيفه فريق الكهرباء على ملعب الجولان في الرمادي وهو الملعب الافتراضي لفريق الكرمة، ويسعى اصحاب الارض الى تعزيز موقعهم في جدول الترتيب فيما يأمل الكهرباء في تحقيق فوزه الأول بعد سلسلة من النتائج السلبية جعلته في المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.

وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً تقام مباراتان، الأولى تجمع القوة الجوية بضيفه الغراف على ملعب المدينة الدولي في بغداد، في مواجهة تعد من أبرز لقاءات الجولة إذ يمتلك الغراف 10 نقاط في الصدارة بينما يملك القوة الجوية 9 نقاط في المركز الخامس ويطمح لانتزاع مركز متقدم.

أما الثانية فستقام على ملعب نوروز في السليمانية حيث يستضيف فريق نوروز نظيره دهوك في ديربي كوردستاني جماهيري يسعى خلاله الفريقان إلى تحقيق الفوز وتحسين موقعيهما في جدول الترتيب.

وكان فريق اربيل قد عزز صدارته أمس الجمعة، بعد فوزه على الشرطة بهدف دون رد في مباراة جماهيرية مثيرة، ضمن افتتاح الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق لكرة القدم ليؤكد أحقيته بالصدار.