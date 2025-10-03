اليوم.. ثلاث مباريات في انطلاق الجولة الرابعة من دوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات في بغداد وأربيل.

ويلتقي فريق الكرخ مع ضيفه فريق النفط عند الساعة السادسة مساءً على ملعب الساحر أحمد راضي، في حين تُقام مباراتان في الساعة الثامنة والنصف مساءً، الأولى تجمع فريق أربيل بضيفه فريق الكرمة على ملعب دهوك، الذي يُعد الملعب الافتراضي لأربيل.

والثانية بين فريق الطلبة وضيفه فريق دهوك على ملعب المدينة الدولي في بغداد وهو الملعب الافتراضي للطلبة.

تجدر الإشارة إلى أن رابطة لاليغا أقامت محاضرة ميدانية لممثلي دوري نجوم العراق في أتلتيكو مدريد، قدمت فيها عملية ميدانية في ملعب نادي أتلتيكو مدريد.

وتناولت الدورة محاور عدة أبرزها "عقود اللاعبين، آليات تنظيم موازنات الأندية العراقية، واعداد التقرير المالي السنوي وفق المعايير الدولية.