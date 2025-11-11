اليوم.. أثقال العراق تدخل منافسات دورة التضامن الإسلامي بطموح تحقيق الأوسمة

شفق نيوز- الرياض

أكد رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال محمد كاظم مزعل، أن منتخب أثقال العراق يخوض اليوم الثلاثاء، منافسات دورة التضامن الإسلامي 2025 المقامة في السعودية.

وقال مزعل، لوكالة شفق نيوز، إن "بداية المنتخب العراقي للأثقال ستكون مع الرباع العراقي ليث عبد الكريم، ضمن منافسات وزن 94 كغم كروب A ضمن دورة التضامن الإسلامي، وسط مشاركة واسعة من أبرز رباعي الدول الإسلامية".

وتابع مزعل: "يستعد الرباعان سلون جاسم وعلي عمار يسر، لخوض منافسات وزن +110 كغم كروب A، غدا الاربعاء وسط أجواء من التفاؤل والثقة بتحقيق نتائج ايجابية تعكس تطور مستوى رباعينا وقدرتهم على المنافسة أمام نخبة أبطال اللعبة في العالم الإسلامي".

وأشار إلى أن "مشاركة المنتخب في هذه الدورة تمثل محطة مهمة لمنتخبنا الوطني"، مبيناً أن "الاتحاد ينظر لهذه المشاركة على أنها فرصة لإظهار إمكانيات رباعينا الذين اثبتوا في أكثر من مناسبة قدرتهم على مقارعة أبطال القارة".

واضاف: "ننتظر أن نحقق إنجازات جديدة تضاف إلى سجل رفع الأثقال العراقي، وأن نواصل ما تحقق من نجاحات في البطولات السابقة".

وأشاد رئيس الاتحاد بالدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الأولمبية العراقية برئاسة عقيل مفتن، مشيراً إلى أن "دعمها المستمر ومتابعتها الدائمة لجميع اتحادات الألعاب، ولا سيما اتحاد رفع الأثقال، أسهما في توفير بيئة مثالية للتحضير والمشاركة في البطولات القارية والدولية".