اليوم.. تدشين تقنية الـ VAR في انطلاق دوري نجوم العراق وخشية من "المفاجآت"

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن بدء العمل بتقنية الـ VAR لأول مرة في العراق مع انطلاق دوري نجوم العراق للموسم 2023-2024.

وقال نائب رئيس لجنة الحكام محمد عرب في حديث لوكالة شفق نيوز إن "منافسات تقنية الفار سيتم تطبيقها في المباريات الاربع التي ستجري، اليوم الخميس، في افتتاح منافسات دوري نجوم العراق في حال لم يحدث شيءٍ خارج التوقعات قبل انطلاق المنافسات".

وأشار الى ان "التقنية ستتواجد في ملاعب العاصمة بغداد والنجف الزوراء وامانة بغداد والكرخ والنجف".

وبيّن ان "الاتحاد العراقي عمل لاخر لحظة مع الشركتين المخولتين بهذا الشأن لتامين الـVAR لاول مرة في دورينا الكروي وكانت جهود الجميع واضحة ويثمنون عليها".

يذكر ان لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أقامت دورة خاصة لاستخدام تقنية الـ VAR بمشاركة 45 حكماً دولياً وحكام الدرجة الأولى، منهم 15 حكماً بصفة مشغلي إعادة الفيديو، ليكونوا مهيئين لاستخدام التقنية في الأنشطة الكروية المختلفة.