اليوم.. بطرس وسولاقا آخر الملتحقين بتشكيلة المنتخب العراقي في قطر

شفق نيوز/ اكد المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد بأن عدد لاعبي المنتخب لم يكتمل لحد الان .

وقال عماد لوكالة شفق نيوز؛ إن "عدد لاعبي المنتخب العراقي الملتحقين بلغ لحد اليوم 21 لاعباً من أصل 23 وهو العدد الرسمي".

واضاف ان "لاعبين محترفين لم يلتحقا لحد الان ومن خلال الاتصالات والتأكيدات بشأن الحجوزات فإنهما سيلتحقان للمنتخب اليوم الاثنين".

وبين أن "اللاعبين هما فرانس بطرس ويبين سولاقا اللذان سيصلان اليوم وسيتواجدان في تدريبات المنتخب مساء اليوم إلى جانب زملائهم".

وأوضح عماد؛ ان "المنتخب سيجري اخر وحداته التدريبية على ملعب نادي السيلية بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم".

ويستهل المنتخب العراقي لكرة القدم أولى لقاءاته يوم غد الثلاثاء الموافق الثلاثين من هذا الشهر أمام منتخب سلطنة عمان في تمام السابعة مساءً.