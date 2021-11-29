سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اليوم.. بطرس وسولاقا آخر الملتحقين بتشكيلة المنتخب العراقي في قطر

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-29T05:13:36+0000
اليوم.. بطرس وسولاقا آخر الملتحقين بتشكيلة المنتخب العراقي في قطر

شفق نيوز/ اكد المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد بأن عدد لاعبي المنتخب لم يكتمل لحد الان .

وقال عماد لوكالة شفق نيوز؛ إن "عدد لاعبي المنتخب العراقي الملتحقين بلغ لحد اليوم 21 لاعباً من أصل 23 وهو العدد الرسمي".

واضاف ان "لاعبين محترفين لم يلتحقا لحد الان ومن خلال الاتصالات والتأكيدات بشأن الحجوزات فإنهما سيلتحقان للمنتخب اليوم الاثنين".

وبين أن "اللاعبين هما فرانس بطرس ويبين سولاقا اللذان سيصلان اليوم وسيتواجدان في تدريبات المنتخب مساء اليوم إلى جانب زملائهم".

وأوضح عماد؛ ان "المنتخب سيجري اخر وحداته التدريبية على ملعب نادي السيلية بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم".

ويستهل المنتخب العراقي لكرة القدم أولى لقاءاته يوم غد الثلاثاء الموافق الثلاثين من هذا الشهر  أمام منتخب سلطنة عمان في تمام السابعة مساءً.

related

مباريات وتوقيتات مباريات المنتخب العراقي في كأس العرب

Date: 2021-11-19 18:18:19
مباريات وتوقيتات مباريات المنتخب العراقي في كأس العرب

في قطر.. المنتخب العراقي يباشر أولى وحداته التدريبية استعداداً لكأس العرب (صور)

Date: 2021-11-27 17:51:07
في قطر.. المنتخب العراقي يباشر أولى وحداته التدريبية استعداداً لكأس العرب (صور)

القوة الجوية تعتزم اتخاذ قرار بشأن لاعبي المنتخب

Date: 2021-11-19 07:22:09
القوة الجوية تعتزم اتخاذ قرار بشأن لاعبي المنتخب

نادي الشرطة يفرغ لاعبيه العراقيين للمنتخب ويرفض التحاق المحترفين السوريين لبطولة كأس العرب

Date: 2021-11-23 09:27:22
نادي الشرطة يفرغ لاعبيه العراقيين للمنتخب ويرفض التحاق المحترفين السوريين لبطولة كأس العرب

كاتانيتش ينسحب من ملعب الخور احتجاجاً على تصرف مدرب الشرطة

Date: 2019-11-25 19:18:29
كاتانيتش ينسحب من ملعب الخور احتجاجاً على تصرف مدرب الشرطة

العراق يتأهل بشكل مباشر إلى كأس العرب في قطر

Date: 2021-02-12 16:59:27
العراق يتأهل بشكل مباشر إلى كأس العرب في قطر

رسميا.. الفيفا يعتمد إقامة بطولة كأس العرب في قطر 2021

Date: 2021-03-20 05:33:34
رسميا.. الفيفا يعتمد إقامة بطولة كأس العرب في قطر 2021

راضي شنيشل مع القوة الجوية: الإبقاء على بيتروفيتش لتدريب المنتخب قرار صائب

Date: 2021-11-28 09:13:50
راضي شنيشل مع القوة الجوية: الإبقاء على بيتروفيتش لتدريب المنتخب قرار صائب