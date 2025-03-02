اليوم.. برشلونة للثأر ويونايتد وميلان في مواجهات حاسمة

شفق نيوز/ يخوض نادي برشلونة مساء اليوم الأحد، مواجهة مرتقبة أمام ضيفه ريال سوسييداد في الدوري الإسباني.

وسيسعى برشلونة لاستغلال تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد، والذي تعرض للخسارة خارج قواعده على يد ريال بيتيس بنتيجة 2-1، في لقاء أمس السبت.

ويتواجد الـ"بلوجرانا" في المركز الثاني برصيد 54 نقطة، وبفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر صاحب الـ56، ولكن بمباراة أقل لصالح برشلونة.

ويصف أنصار النادي الكتلوني مواجهة الليلة، بمباراة "رد الدين" أو "الثأر" من "سوسييداد " الذي انتصر عليه في مواجهة الدور الأول بهدف نظيف، تكبد بسببها الفريق الكتالوني خسارته الثانية في الدوري آنذاك والخامسة في المسابقة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، فيقبع ريال سوسييداد في المركز التاسع بجدول الترتيب، برصيد 34 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن ريال بيتيس صاحب المركز السادس، أول المراكز المؤهلة للبطولات القارية الأوروبية في الموسم المقبل.

وفي انجلترا، يلتقي مانشستر يونايتد منافسه فولهام ضمن منافسات الدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما تشهد منافسات الدوري الإيطالي مواجهة مثيرة بين ميلان وضيفه لاتسيو كما يلعب روما ضد كومو.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد، بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني

برشلونة وريال سوسييداد – 6:15 مساءً - BEIN SPORTS 1

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد وفولهام – 7:30 مساءً – BEIN SPORTS 2

الدوري الإيطالي

روما وكومو – 8:00 مساءً – أبوظبي الرياضية بريميوم 1 و SSC TV

ميلان ولاتسيو – 10:45 مساءً – أبوظبي الرياضية بريميوم 1 و SSC TV