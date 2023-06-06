اليوم.. بدء التدريبات "الفعلية" للأولمبي العراقي في بغداد استعداداً لبطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ اعلن مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل، ان تدريبات المنتخب الفعلية ستبدأ اليوم الثلاثاء، في بغداد استعدادا لبطولة غرب آسيا المقررة في بغداد وكربلاء للمدة من 12 حتى 20 حزيران الحالي.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، إن "تدريبات المنتخب الفعلية ستبدأ اليوم بعد أن تمت دعوة 25 لاعباً سيمثلون الاولمبي العراقي في بطولة غرب آسيا التي تحتضنها بغداد وكربلاء الشهر الحالي".

واضاف، "اننا ننتظر اكتمال عدد للاعبين من المحترفين لتكون التدريبات متكاملة، مبينا ان "العدد سيكتمل بعد التحاق كافة اللاعبين خلال الساعات المقبلة".

واشار شنيشل الى ان "هذه الاسماء لن تكن ثابتة بل ستبقى ابواب المنتخب مفتوحة للاعبين الذين يثبتون امكانياتهم في منافسات الدوري سيما وان المنتخب سيشارك في نهائيات آسيا تحت 23 عاماً".

وبحسب نظام بطولة غرب آسيا، يقام دور المجموعات من مرحلة واحدة، ثم يتأهل بطل كل مجموعة، إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثاني إلى الدور قبل النهائي، وبعد ذلك ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية.

وكان الجهازُ الفنيّ للمنتخبِ الأولمبيّ أعلن القائمةَ المستدعاة لبطولةِ غرب آسيا التي من المزمع انطلاقها للفترة من 12 حتى 20 حزيران الحالي في العراق .

وضمت قائمة المدير الفنيّ (راضي شنيشل) 25 لاعباً هم كل من: حسن عباس (القاسم)، رضا عبد العزيز (الديوانية)، محمد حسن (الطلبة)، كميل سعد لطيف (رد ستار السويسري)، زيد تحسين، حسين عبد الله (الطلبة)، حسين عامر (الصناعات الكهربائية)، مصطفى عمران (اتلانتا الايطالي)، يوسف الإمام (مالمو السويدي)، أحمد حسن مكنزي (أربيل)، كرار سعد، نهاد محمد (الكرخ)، مصطفى سعدون (الكهرباء)، هلو فائق (أربيل)، كرار محمد، منتظر محمد (النفط)، زيد إسماعيل (نوروز)، أمير أحمد (الحدود)، علي الموسوي (B.93 الدنماركي)، منتظر عبد الأمير (القوة الجوية)، علي محمد حاتم (لاس روزاس الإسباني)، زيدان عبد الجبار (كربلاء)، بلند حسن (غراف شاب الهولندي)، ذو الفقار يونس (الشرطة) سالم أحمد (الميناء).