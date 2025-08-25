اليوم.. انطلاق نهائيات دوري السيدات للطائرة في اربيل

شفق نيوز- أربيل

تنطلق، اليوم الاثنين، منافسات نهائيات دوري السيدات لكرة الطائرة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بتواجد 6 فرق تأهلت للنهائيات وهي كل من أكاد عنكاوا وسنحاريب وقره قوش وأفروديت وأمانة بغداد ودربنديخان.

وستقام المنافسات في قاعة نادي أكاد عنكاوا، وأولى مواجهات تجمع سيدات أفروديت وسيدات دربنديخان عند الساعة الثانية ظهراً، تعقبها مواجهة سيدات سنحاريب بسيدات قره قوش عند الساعة الرابعة عصراً.

وفي ختام اليوم الاول يواجه حامل اللقب وصاحب الأرض فريق سيدات أكاد عنكاوا بضيفهِ البغدادي فريق سيدات أمانة بغداد عند الساعة السابعة مساءً.

يُذكر أن 10 فرق شاركت في تصفيات دوري هذا الموسم قُسمت لمجموعتين ضمت كل مجموعة خمسة فرق وضيفت أحداثها في محافظة حلبجة وتأهل عن كل مجموعة ثلاثة فرق حيث تأهل عن المجموعة الأول وبصدارتها فريق سيدات أكاد عنكاوا بالعلامة الكاملة وجاء بالوصافة فريق سيدات قره قوش وحل كثالث المتأهلين عن هذهِ المجموعة فريق سيدات أمانة بغداد.

فيما تصدر المجموعة الثانية الفريق القادم من محافظة دهوك فريق سيدات سنحاريب وحل فريق سيدات أفروديت بالترتيب الثاني وجاء ثالثاً فريق سيدات دربنديخان.