اليوم.. انطلاق منافسات كأس العراق

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس العراق لكرة القدم على مدار يومي 17 و 18 من تشرين الأول 2025.

ويلاعب الحشد الشعبي نادي الكهرباء في ملعب الكهرباء، والجيش يواجه أربيل في ملعب الجيش، والصناعة يلاقي الكرخ في ملعب الصناعة، والفهد يلتقي نفط البصرة في ملعب الفيحاء، والموصل يلاعب ديالى في ملعب دهوك.

كما يلاقي المصافي نادي النجف في ملعب المصافي، والصناعات الكهربائية يواجه كربلاء في ملعب الصناعات الكهربائية، والبيشمركة يلاعب الحدود في ملعب أمانة بغداد، ونفط الوسط يلتقي الميناء في ملعب الميناء، والغراف يواجه نفط ميسان في ملعب الناصرية، وفريق الحسين يلتقي عفك في ملعب الـ5000، بينما يلعب الاتصالات ضد الناصرية في ملعب الناصرية.

ويشهد الدور أيضاً، مواجهة غاز الشمال للكاظمية في ملعب الكاظمية، والرمادي يلاقي الجولان في ملعب الصوفية، ومصافي الجنوب يلتقي أمانة بغداد في ملعب الكرخ، والبحري يلاعب ميسان في ملعب البحري.

وتشارك بالدور الـ 32 فريقاً من الدوري الممتاز للموسم الماضي والفرق التي احتلت المراكز من 11 إلى 20 من دوري نجوم العراق للموسم الماضي مع فريقي الجيش والحشد.

وستلعب المباريات بنظام خروج المغلوب وعند انتهاء المباراة بالتعادل يذهب اللقاء إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم النتيجة من دون خوض أشواط إضافية .

ومن شروط خوض المباريات أن تقام في ملاعب العشب الطبيعي، وتستبعد الملاعب ذات العشب الاصطناعي، وفي حال عدم جاهزية الملاعب يتم تغييرها.